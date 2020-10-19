Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’den KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tebrik!

7 hours önce
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GRKY Lideri Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar’ı tebrik etti. Anastasiadis, “Sn. Ersin Tatar’ı tebrik ederim ve en kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum.” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, “Sn. Ersin Tatar’ı tebrik ederim ve en kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum.” dedi.” dedi.

GKRY lideri Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Anastasiadis, “Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak Sn. Ersin Tatar’ı seçme kararına tamamen saygı gösterilmektedir. Sn. Ersin Tatar’ı tebrik ederim ve en kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum.” dedi.

KKTC yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ersin Tatar’ın yüzde 51,74 oy alırken, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı’nın ise yüzde 48,26 oranında oy elde ettiğini bildirilmişti.

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