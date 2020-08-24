İngiltere’den KKTC’ye gitti, ‘ev karantinası için’ adresini soran olmadı

4 hours önce
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Kıbrıs Postası’na ulaşan ve İngiltere’den gelen bir vatandaş, Kuzey Kıbrıs’a girişinde 7 günlük karantina kapsamında “ev adresinin alınmadığını” iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda alınan yeni kararla İngiltere’den giden yolcuların, çift PCR testi ile KKTC’ye geldikten sonra bir hafta ev karantinasında kalması gerekiyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı ilgili kararını güncellerken bu konuda gerekirse üçüncü PCR’ın yapılacağı, ev ziyaretlerinin yasak olduğu ve bu konuda denetimlerin yapılacağı duyurulmuştu.

(Kaynak: Kıbrıs Postası)

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