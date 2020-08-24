Yolsuzluk sorusu soran gazeteciye: ‘Yüzünü parçalarım!’ dedi

4 hours önce
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Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, kendisine yolsuzlukla ilgili soru soran bir gazeteciye, “Yüzünü parçalarım!” dedi.

Brezilya’nın önde gelen gazetelerinden O Globo’dan bir muhabir, Brezilya Cumhurbaşkanı’na Rio de Janeiro’da yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen eski bir polis memuru tarafından karısının banka hesabına yapılan bir dizi gizemli ödeme iddialarına ilişkin bir soru yöneltti.

Sorunun ardından ise Bolsonaro, gazeteciye “Gerçekten yapmak istediğim şey yüzünü parçalamak, değil mi?” yanıtını verdi.

Brasilia Katolik Katedrali’nin dışında yaşanan olayda Bolsonaro, sorunun ardından gazeteciye safado (pislik torbası) benzetmesini de yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın bu yorumları sonrasında medya mensupları ve muhalefet Bolsonaro’yu kınadı.

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