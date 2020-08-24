Yolsuzluk sorusu soran gazeteciye: ‘Yüzünü parçalarım!’ dedi

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, kendisine yolsuzlukla ilgili soru soran bir gazeteciye, “Yüzünü parçalarım!” dedi.

Brezilya’nın önde gelen gazetelerinden O Globo’dan bir muhabir, Brezilya Cumhurbaşkanı’na Rio de Janeiro’da yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen eski bir polis memuru tarafından karısının banka hesabına yapılan bir dizi gizemli ödeme iddialarına ilişkin bir soru yöneltti.