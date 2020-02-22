Kıbrıs’ta koronavirüs ile şüpheli kadını hastaneye kaldırıldı

Kıbrıs’ta Koronavirüs şüphesiyle Mağusa Hsatnesi’ne kaldırılan şahıs Lefkoşa’ya sevk edildi

Koronavirüs şüphesiyle Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs kısa bir süre önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

74 yaşında kadın olduğu bildirilen şahıs, şu sıralar Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi koronavirüs şüphesini doğrularken henüz net bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hemşire ve doktorlar güvenlik önlemi de aldı.