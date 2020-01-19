Ersin Tatar cumhurbaşkanı adayı oldu

3 hours önce
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ulusal Birlik Partisi, Nisan 2020’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine partinin genel başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile katılacağını duyurdu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’nde yapılan toplantının ardından Parti Meclisinden, Genel Başkan ve Başbakan Tatar’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının oy birliğiyle kabul edildiği açıklandı.

Tatar, daha sonra yaptığı konuşmada, Parti Meclisi üyelerine teşekkür ederek, “Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Bu yarışa oy birliğiyle beni uygun görmeniz beni çok mutlu etti. Ben UBP’nin adayıyım, bununla gurur duyuyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin KKTC için çok önemli bir yarış olacağını belirten Tatar, “Birlikte çalışacağız ve en iyi oyla bu seçimi kazanacağız. Halkımızın bizden büyük beklentileri var. Gazamız mübarek olsun.” diye konuştu. Tatar, UBP’nin Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük’ten sonra üçüncü cumhurbaşkanı adayı olduğunu da hatırlattı.

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