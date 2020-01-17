İngiltere perakende satışlarında hayal kırıklığı

İngiltere perakende satışları Aralık ayında %0,6 düşüşle İngiltere Bankası’nın (BoE) ay sonundaki toplantıda faiz indirimi tartışmalarına takviye sunarak hayal kırıklığına uğrattı.

Kasım satışları da ilk raporlanan %0,6 puan düşüşten revize edilerek %0,8 düşüş olarak raporlandı.

Bildirilen ayda toplam perakende satışlar yıllık %0,9 artış kaydetti, bu rakam %2,6 artış beklentilerinden çok uzak.

Buna karşılık olarak sterlin kayıp yaşadı ve rapor öncesinde 1,3100 dolar iken, 1,3066 dolardan işlem görmeye devam etti. EUR/GBP 0,8506’dan yükselerek 0,8518’e çıktı.

İngiltere Perakende Konsorsiyumu Ocak ayının başında, ana caddenin 1995’ten bu yana ilk kez yıllık satış düşüşü yaşadığına işaret etmişti. John Lewis and Marks and Spencer (LON:MKS) gibi ana caddenin büyük isimleri de dahil pek çok perakendeci, siyasi istikrarsızlık ve tüketici güveni üzerinde baskı oluşturan Brexit’e ilişkin endişeler ile mücadele ediyor.

Yatırımcılar yılın ilk yarısında bir indirim olacağına neredeyse kesin gözü ile bakarken, BoE’nin bu ayın sonunda faiz indirimine %60 civarı şans veriyor.