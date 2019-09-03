Kıbrıs Rum Yönetimi Rusya’ya olan borcunu vadesinden önce kapattı

Kıbrıs Rum Yönetiminin, Rusya’ya olan borcunun son 1.56 milyar euroluk kısmını vadesinden önce ödeyerek bitirdiği açıklandı.

Kıbrıs Rum Yönetimi Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, 2011’de Rusya’dan alınan kredinin son 1.56 milyar euroluk diliminin ödenerek borcun tamamen kapatıldığı ifade edildi.

Rum Kesimi ekonomisi, 2011 yılında, Yunanistan’daki borç problemleri yüzünden ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Ama Rum Kesimi yönetimi, Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’in yaptığı gibi Avrupa Birliği ve IMF’den tasarruf tedbirleri karşılığında maddi yardım istemek yerine Rusya’dan 2.5 milyar euroluk kredi almıştı.

Kıbrıs Rum Yönetimi, bütçe üzerindeki yükü azaltmak amacıyla 2013’te borcun yeniden yapılandırılması talebinde bulunmuştu. Rusya, kredi vadesini 2016’dan 2018-2021 yıllarına aktarmayı kabul etmişti. Ayrıca faiz de 4.5’ten 2.5’a indirilmişti.

Kıbrıs Rum Yönetimi geçtiğimiz nisan ayında toplam 1.25 milyar euro tutarında iki tahvil ihracı gerçekleştirmişti. Maliye Bakanı Haris Georgiadis, elde edilen tüm paranın tamamıyla Rusya’ya olan kredi borcunu kapatmaya yönlendirileceğini açıklamıştı.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak, Kıbrıs Rum Yönetimi ile olan anlaşma gereği, gelecek dönemlerden faiz gelirlerini kaybetmelerine rağmen erken ödemeyi kabul etmek zorunda olduklarını bildirmişti.

Kıbrıs, Rusya’ya olan borcunu 2018-2019 döneminde 4 dilim şeklinde ödedi.