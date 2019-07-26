Özersay: Kapalı Maraş’taki statükoyu değiştireceğiz

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapalı Maraş’ta bugün yapılan envanter çalışmasına katılarak, “Kapalı Maraş’taki statükoyu değiştirmekte kararlıyız” dedi. Özersay, ayrıca çalışmalara ilişkin fotoğrafları yayınladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararınca 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş’ın açılması için Kapalı Maraş Envanter Komisyonu, bugün ilk kez bölgeye giriş yaparak, incelemelerde bulundu.

Maraş’ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışmalarının ilkinde, Başbakan Yardımcısı Özersay da komisyona eşlik etti.

Özersay, çalışmaların ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özersay, ‘envanter komisyonunun kurulması ve kapalı Maraş’la ilgili KKTC hükümetinin bir adım atacağı yönündeki açıklamalarının öylesine yapılmadığını, bugünün ise bunun ispatı açısından önemli olduğuna’ dikkati çekti.

Envanter komisyonunun, daha önce oluşturulan ve masa başı çalışmalarına birkaç hafta önce başlamış bir komisyon olduğuna dikkati çeken Özersay, komisyon için çeşitli konularda alanlarında uzman ve daha çok devlet kurumlarından temsilcilerin yer aldığı bir ekip oluşturduklarını söyledi.

‘ÖNEMLİ OLAN FOTOĞRAFI DOĞRU ÇEKMEK’ Özersay, 45 yıl sonra ilk kez alanında uzman bir ekiple Maraş’a girdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:”Kapalı Maraş’la ilgili geçmişte bazı çalışmalar yapıldı. Envanter çalışması tam anlamıyla olamayacak nitelikte ama bazı raporlar hazırlandı. Burada önemli olan önemli bir tarihte, yani günümüzde fotoğrafı doğru çekmek. 1970, 1980 ve 1990’larda hazırlanan raporlar içerisinde geçen bilgiler ve verilerin, güncellenmesi gerekir. Çünkü bir kere binalar, evler ve alt yapı, geçen süre zarfında yıpranmaya devam ediyor. Bizim, kendi içerisinde turistik maksatla yapılmış olan binalarla ticari ve konut maksatlı kullanılan binaları yerinde tespit ederek, durumun ne olduğunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bundan şu anlaşılmamalı; bir bir bütün evlerin durumunun ne olduğunu tespit değil bizim maksadımız. Çünkü nihayetinde gerek Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAV) gerekse de 1974 öncesindeki eski sakinlerin mülkiyet hakkına halel gelmeyecek biçimde bir adım attığımızda, kişi, kurum veya şirketlerin o mala ilişkin ne yapacaklarına kendilerinin karar vermesi gerekecek. Ama bunu da tabi ki KKTC’nin mevzuatı çerçevesinde yapacaklar. Günü geldiğinde bunun detaylarına gireceğiz.”

Özersay, bugünkü incelemelerde çok iyi durumda binaların görüldüğünü ancak özellikle kerpiç yapılarda ciddi hasarların olduğunu dile getirdi.

‘STATÜKO DEĞİŞECEK’