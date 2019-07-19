19 yaşındaki kıza 12 kişi peş peşe tecavüz etti!

İsrail Dışişleri Olay Güney Kıbrıs’ta bulunan Aya Napa kasabasında bir otelde yaşandı.İddiaya göre 12 İsrail vatandaşı otelde 19 yaşındaki turist kıza toplu halde tecavüzettiler.Kız tecavüz sonrası zanlıların gitmesinin ardından polise 12 kişinin tecavüzüne uğradığını belirterek şikayette bulundu. Turist kız doktor kontrolünden geçirilirken, polis 12 şüpheliyi gözaltına aldı,İsrail Dışişleri Bakanlığı skandal olaydan haberlerinin olduğunu, Güney Lefkoşa konsolosu Yossef Wurmbrand’ın durumu takip ettiğini belirtti. Bakanlık olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 12 İsraillinin de tutuklandığını söyledi.Bakanlığı tutuklanan kişilerin ailelerini de bilgilendirdi.