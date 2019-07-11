“Larnaka’da Kıbrıslı Türklere yönelik saldırı kabul edilemez”

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın güneyinde Kıbrıs Türk araçları ve yolcularına yapılan tacizler karşısında Kıbrıs Rum liderliğinin müsamahakar olmaması gerektiğini belirtti.

Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Spehar’ın, Kıbrıs ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı ve Güvenlik Konseyi’ne sunulan rapor öncesi her iki lideri ziyaret ettiğini, görüşmede Kıbrıs sorunuyla ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafı olarak iki toplum arasında güveni arttıracak fikirler üzerinde çalışırken, diğer yandan iki toplum arasındaki güveni sarsacak olaylara da dikkat ettiklerini ifade eden Akıncı, bu olaylardan birinin de kuzeyden bir otobüs şoförü ve Macar yolcularına Larnaka Havalimanı’nda yapılan taciz olayı olduğunu belirtti.

Spehar’a bu gibi olayların ne kadar hassas olduğunu ve tekrarı halinde nelere yol açabileceğini anlattıklarını belirten Akıncı, tacize uğrayan şoförün kullandığı aracın evraklarının 2008’den itibaren tamam olduğunu, otobüsün sıklıkla güneye geçerken engellendiğini, bu son saldırının kabul edilebilecek bir durum olmadığını ifade etti.

Akıncı, “Bu kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değildir. Buna herkesin dikkat etmesi gerekir, başta Rum Yönetimi’nin. Bu gibi konular karşısında müsamahakar davranmaması gerekir. Geçmişte bazı ELAM mensuplarının yaptıkları hatırlardadır. Ama bu çok daha farklı bir boyut. Bunların bu şekilde olmaması gerekir, çok daha sakıncalı durumların ortaya çıkmaması için” dedi.

Akıncı’dan Genel Sekreter’e mektup…

Kıbrıs Hükümeti’nin sık sık BM Genel Sekreteri’ne mektup gönderdiğini, Kıbrıs Türk tarafı olarak kendilerinin bunu sıklıkla yapmadıklarını belirten Akıncı, ancak son dönemdeki koşullardan dolayı Genel Sekreter’e doğrudan hitap ihtiyacı duyduklarını ve mektup gönderdiklerini söyledi.

Mektubun Genel Sekreter’e ulaşması sonrasında içeriği ile ilgili bilgi vereceklerini kaydeden Akıncı, mektubun bir kopyasının da Spehar’a verildiğini ifade etti.

Spehar: “Anastasiadis ile yaptığım görüşmeden Akıncı’ya bahsetme fırsatı buldum”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise görüşmeden ayrılırken basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kıbrıs konusuyla ilgili çok taraflı görüşmenin toplantıda ele alınıp alınmadığı ile ilgili olarak Spehar, toplantının detaylarına inmeyeceğini, görüşmede pek çok konuyu konuştuklarını ifade etti.

Spehar, görüşmede, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmeden de Akıncı’ya bahsetme fırsatı bulduğunu kaydetti.