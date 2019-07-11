Arsenal’in yıldızlarından Koscielny kampa katılmadı

İngiltere Premier Lig’de Arsenal forması giyen Fransız stoper Laurent Koscielny, takımının ABD’deki kampına katılmadı.

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen ABD kampına katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi. Meselenin çözülmesinin umulduğu ve şu aşamada başka yorum yapılmayacağı ifade edildi.