Rum Yönetimi eski Başkanı Hristofyas hayatını kaybetti

Rum Yönetimi eski Başkanı Hristofyas’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

DOKTORU DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Rum Yönetimi eski Başkanı Hristofyas’ın doktur Michalis Minas, Hristofyas’ın sağlık durumunun kötüye gitmeye başladığını söyleyerek, akciğerlerinde kalıcı hasar tespit edildiğini duyurmuştu.

DİMİTRİS HRİSTOFYAS’IN HAYATI

Dimitris Hristofias Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altıncı Cumhurbaşkanı.

Emekçi bir ailenin beş çocuğundan en büyüğü olarak, Girne’nin Dikmen köyünde 29 Ağustos 1946 tarihinde doğdu. Orta öğrenimini Lefkoşa’da Ticaret Lisesinde yaptı.Öğrenci olduğu dönemde yazları babasının yanında çalıştı. Bu dönem içerisinde işçi sınıfının çetin yaşam koşullarını yakından tanıdı. Ortaokulda öğrenci iken, 14 yaşında öğrenci örgütü PEOM’a katıldı. 1964 yılında, 18 yaşında iken gençliğin demokratik örgütü (EDON), Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO) ve Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) üyesi oldu.

2006 seçimlerinde yine Girne’den milletvekili seçildi. 28 Şubat 2008’de yapılan “başkanlık” seçimlerinde rakibi Yoannis Kasulidis ile beraber Tasos Papadopulos’u ilk turda devirerek, ikinci turda da Yoannis Kasulidis’i eleyerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeni lideri oldu. 1972 yılında Elsi Hiratu ile evlendi. Çiftin, ikisi kız biri erkek üç çocuğu var.