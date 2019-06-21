30. DAY-MER Kültür ve Sanat Festivali resepsiyonla başladı

16 saat önce
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Bu yıl 30’uncusu düzenlenen DAY-MER Kültür ve Sanat Festivali yüzlerce kişinin katıldığı bir resepsiyonla başladı.

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) Kültür ve Sanat Festivali resepsiyonu Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğe sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, belediye başkanları ve meclis üyeleri, sanatçılar, yazarlar, basın mensupları ve DAY-MER üyeleri ile dostları katıldı.

Bolivyalı müzik grubu Sumaj Pacha’nın performansı ole başlayan gecede konuşmalar yapıldı.

DAY-MER Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Gül, Yönetim Kurulu üyesi Oktay Şahbaz, DAY-MER’in göçmen olarak başladığı mücadelesinin yerli halkla birlikte sınıfsal mücadeleye evirildiğini anlattı. Türk ve Kürt kültür ve sanatının Londra’daki çok renkli mozaikte renkleri solmadan sürdürülmesi için DAY-MER’in 30 yıldır çaba gösterdiğini ifade eden Gül ve Şahbaz, “Toplumla birlikte kültür ve sanat ihtiyaçları da büyüdü. DAY-MER bu ihtiyaçların farkında oldu ve örgütlü olarak karşılamaya çalıştı” dedi. Konuşmacılar, DAY-MER festivalinin üyelerin emeğiyle ve emekçilerin emeğine sahip çıkmak için gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Haringey Belediye Başkanı Sheila Peacock ise yaptığı kısa konuşmada DAY-MER’in sanat ve kültür festivalini 30 yıldır gerçekleştirmesi ve geniş bir toplum kesimini festivale çekmesini överek, yönetim kurulunu kutladı.

Haringey Belediye Başkanı Sheila Peacock

Enfield Belediyesi Lideri Nesil Çalışkan ise DAY-MER Kültür ve Sanat Festivali’nin kendisi gibi 30 yaşında, olgunluk döneminde olduğunu belirterek, DAY-MER’in toplumsal çalışmaları ve ülke gündemindeki refleksini övdü.

Hackney Belediyesi adına konuşan Can Özsen ise “DAY-MER, Hackney’e büyük bir kültür sanat festivali kazandırmıştır. DAY-MER yönetimine 30 yıl gibi uzun bir süre festivali kesintisiz gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyoruz. 7 Temmuz’da Hackney Clissold Park’taki bu festival çok güzel olacak. Önümüzdeki pazar da İstanbul’da her şey çok güzel olacak” dedi.

DAY-MER Genç Yıldızlar Grubu

Konuşmaların yanı sıra DAY-MER Genç Yıldızlar Grubu sahne alarak geceye renk kattı. Resepsiyonda ayrıca Londra Alternatif Fotoğraf Topluluğu (London Alternative Photography Society, LAPS) üyelerinin çektiği 50 fotoğraf ve gazeteci Faruk Eskioğlu’nun önümüzdeki ay piyasaya çıkacak “Londra’daki Bizim’Kiler” başlıklı kitabından “Toplumsal Refleks” başlıklı fotoğraflar sergilenirken, Londra Meydan Sahnesi’nin “Neredeyse Kadını Elizabeth” adlı yeni tiyatro oyunundan bir kesit sahnelendi.

Londra Meydan Sahnesi’nin “Neredeyse Kadını Elizabeth” adlı tiyatro oyunundan bir kare
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