Erdoğan Kıbrıs’la ilgili konuştu: “En kötü şuradan şurası bir şey olursa gideriz”

3 saat önce
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TBMM Genel Kurulu’nda, yeni askerlik sistemini düzenleyen ‘Asker Alma Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir milletvekilinin Kıbrıs’ta oluşabilecek zafiyeti ısrarla gündeme getirmesi üzerine esprili bir şekilde “En kötü şuradan şurası bir şey olursa gideriz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda T.C. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, yeni düzenleme ile ilgili vekilleri bilgilendirdi. Akar, terhis olanların yerine uzmanların geleceğini bu sebeple KKTC başta olmak üzere hudutlarda bir problem çıkmayacağını kaydetti.

Erdoğan’ın, bir milletvekilinin Kıbrıs’ta oluşabilecek zafiyeti ısrarla gündeme getirmesi üzerine esprili bir şekilde “En kötü şuradan şurası bir şey olursa gideriz” dediği kaydedildi.

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