Nikos Anastasiadis, bayramları karıştırdı
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Türk halkının Şeker Bayramı’nı kutlamak niyetliyle attığı tweetinde bayramları karıştırarak Kurban Bayramı’nı kutladı.
Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Kıbrıslı Rum lider NikosAnastasiadis, resmi twitter hesabından gerçekleştirdiği paylaşımıyla, Kıbrıs Türk halkının Şeker Bayramı’nı kutlamaya niyetlendi.
Fakat Anastasiadis, paylaşımında bayramları karıştırarak halkın ‘Kurban Bayramı’nı kutladı.
Kıbrıslı Rum lider, kısa süre sonra paylaşımını kaldırdı.
İşte o paylaşım: