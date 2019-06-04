May’den Ramazan Bayramı mesajı

5 saat önce
0 121 Bir dakikadan az

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ramazan Bayramı’nı kutlarken, ortak değerleri yok etmek isteyenlere karşı Birleşik Krallık ve dünyadaki Müslümanların yanında olduğunu belitti.

May, bayram dolaysıyla yayımladığı mesajda, ramazan ayında başka zamanlarda olduğu gibi ülkeyi birleştiren hoşgörü, saygı ve bencil olmama gibi değerlerin en iyilerini gördüğünü ifade etti. Ancak toplumu bölmeye, korku ve nefret yaymaya çalışanların da bulunduğunu belirten May, hem yurt dışında hem de Birleşik Krallık topraklarında Müslümanları hedef alan ‘aşağılık terör eylemlerinin görüldüğünü’ vurguladı.

“Toplumlarımızda nefret ve korku kışkırtıcılığı yapan aşağılık ideolojilere yer yoktur ve değerlerimizi yok etmek isteyenlere karşı Birleşik Krallık ve dünyadaki Müslümanların yanındayım” ifadesini kullanan May, ortak değerlerin korunmasının önemine dikkati çekti. Mutlu ve huzurlu bir bayram dileyen May, mesajını “Hayırlı bayramlar” diye bitirdi.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

59 dakika önce
38

Yeni Türkü bu cuma akşamı Londra’da sahne alacak

2 saat önce
195

En köklü festival, Selda Bağcan ve Moğollar’ı toplumla buluşturacak

3 saat önce
87

“Anlaşma olsa da olmasa da Avrupa Birliği’nden çıkacağız”

5 saat önce
71

Eid messages from party leaders and politicians

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin