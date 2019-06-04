Londra’da binlerce kişi Trump’ı protesto etmek için sokağa çıkacak, dev “bebek Donald” balonu tekrar uçurulacak

Britanya’ya bir devlet ziyareti gerçekleştiren Donald Trump’ı protesto etmek için bugün binlerce kişinin Londra sokaklarına çıkması bekleniyor.

Ana muhalefet konumundaki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, dün akşam gerçekleştirilen devlet davetine katılmayı reddetti ve “ABD, dünya ve Britanya’da Trump tarafından saldırıya uğramış herkes ile birlik içinde durmak için” protestolara katılacağını belirtti. Corbyn’in bir de konuşma yapması bekleniyor.

Londra’da polis, başbakanlık binasının bulunduğu Downing Street’te protestolar olmaması için büyük güvenlik önlemleri aldı. “Trump’a karşı Birlik” protestolarının organizatörleri bugünün “Direniş karnavalı” olduğunu söyledi ve yerel saat ile 11.00’da protestocuların Trafalgar Meydanı’nda toplanacağını ve burayı “Trump’sız bölge” ilân edeceğini söyledi. Bugün protestocular “bebek Trump” şeklindeki dev balonu da tekrar uçuracak. Organizatörler dev balon için yeterince para toplayabildi ve Londra Belediyesi’nden izin aldılar.