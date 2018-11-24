Anastasiadis üçüncü dönem için aday olmayacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, üçüncü kez başkanlık için aday olmayacağını bir kez daha yineledi.

9 saat önce
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, üçüncü kez başkanlık için aday olmayacağını bir kez daha yineledi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEBE) 91’inci yıllık olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, hükümetin uygulamaya koyduğu ve koymayı planladığı reformlar hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Gazete haberinde, Anastasiadis’in reformlarla ilgili konuşmasına geniş yer verirken, Anastasiadis’in Rum Yönetimi başkanlığına üçüncü dönem adayolmayacağını yinelediğini aktardı.

Habere göre, Anastasiadis, “Herkes politikaya ne zaman girmesi ve ne zaman bırakması gerektiğini bilmeli” şeklinde konuştu. (GÜNDEM KIBRIS)

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