Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Balıkçıoğlu’na Kıbrıs’tan ödül verildi

Girne Belediyesi Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 17. Zeytin Festivali 7. Uluslararası “Zeytin” Karikatürleri Yarışması’nda, Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Osman Balıkçıoğlu’na ödül verildi.

Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Osman Balıkçıoğlu’na, Girne Belediyesi tarafından Girne’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan Zeytinlik Festivali’nde Altın Zeytin Ödülü verildi.

Girne’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zeytinlik Festivali’nde Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Osman Balıkçıoğlu, yazdığı güldürüler ve yarattığı komik tiplemeler için Altın Zeytin Ödülü’ne layık görüldü.