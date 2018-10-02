Kıbrıslı Türklere çağrı

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, tüm Kıbrıslıların haklarının tanınması ve karşılıklı saygı sağlanması konusunda Kıbrıslı Türklere çağrında bulundu.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, tüm Kıbrıslıların haklarının tanınması ve karşılıklı saygı sağlanması konusunda Kıbrıslı Türklere çağrında bulundu.

Anastasiades, 1 Ekim Kıbrıs Cumhuriyeti`nin bağımsızlığının 58. yıldönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa’da askeri geçit töreninin ardından basına açıklama yaptı.

Anastasiades, “Bugün, Kıbrıs’ın kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Bugün, herkes topraklarımızın özgürleşmesinden dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

Bu gün “Aynı zamanda bir düşünme günü olmalıdır; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları; Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için bir düşünme günü olmalıdır” şeklinde konuşan Nikos Anastasiades, “ancak perspektifler yaratılması ve bir geleceğin oluşturulması için tüm insan hakları ve özgürlükler uygulanmalı ve Topluluk Müktesebatıyla tamamen uyumlu olacak çağdaş bir devlet gerekir” dedi.

Anastasiades, “bundan dolayı, Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza geleceğimiz için karşılıklı saygının ön şart olduğunu anlamaları için çağrı yapıyorum” dedi.

“Tüm Kıbrıs halkının; onların ve bizim insan haklarının tanınması, işgalin sora erdirilmesi, üçüncü ülkelerin müdahale etmemesi ve Topluluk Müktesebatı’nın uygulanması” gerektiğinin önemine işaret eden Nikos Anastasiades, “Sadece bunlarla ileri gidebileceğimize inanıyorum” dedi. (YENİDÜZEN.COM)