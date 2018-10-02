Bin ölüm mesajı alınca kapattı

İngiltere'de gerçek kürk satan bir kadın yüzlerce ölüm tehdidi aldı.

4 saat önce
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İngiltere‘de gerçek kürk satan bir kadın yüzlerce ölüm tehdidi aldı.

İngiltere’de Faye Rogers isimli kadın mağazasını kapattı. Rogers’ın bir kadın giyim mağazası bulunuyordu.
Mağazada “gerçek kürk” bulunan ürünler de satan kadın, bine yakın ölüm tehdidi aldı. İngiltere’deki hayvanları koruma örgütlerinin de destek verdiği bir yürüyüşte genç kadının mağazasının önünde 50 kişilik bir grup konuşma yaptı.
17 ay önce açılışı yapılan mağaza geçtiğimiz gün kapandı. Mağazanın sahibi Rogers, ölüm tehditlerinin ve hakaret dolu mesajların ardı arkası kesilmeyince can güvenliğinden şüphe duyduğu gerekçesiyle mağazayı kapatma kararı aldı.
İngiltere’de kürk satmak yasa dışı değil. Ancak hangi hayvan olduğu ve kürkün nereden geldiğine göre değişiyor. İngiliz basını olaya geniş yer verdi. Olay İngiltere’de tartışmalara neden oldu. (HÜRRİYET.COM)

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