Ünlü sanatçı Ercan’da 45 dakika bagaj bekledi

EŞKİYA Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Oktay Kaynarca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ercan havaalanında 45 dakika bagaj beklemesini sert sözlerle eleştirdi.

Dizi çekimleri için Adana’dan KKTC’ye giden Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Kırk beş dakika Adana’dan Kıbrıs’a inip, kırk beş dakika valiz beklemek. Ayıp, yazık. Kıbrıs havaalanı rezalet’ dedi.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizinin bazı bölümleri KKTC’de çekiliyor. (HABERKIBRIS)