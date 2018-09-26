İşçi Partisi’nin Kongresi’nde Filistin’e destek çağrısı

İngiltere‘de ana muhalefetteki İşçi Partisi‘nin Liverpool kongresinde Filistin bayrakları açıldı, Filistin halkı lehine sloganlar atıldı.

İngiltere’nin Liverpool şehrinde düzenlenen İşçi Partisi’nin Genel Kongresinde Filistin meselesinin tartışıldığı sırada yüzlerce parti üyesi Filistin bayrağı kaldırdı. Kongrede, Gazze üzerindeki kuşatmanın kaldırılması talep edilerek, İsrail‘in Gazze’de orantısız güç kullanımı nedeniyle bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, ABD‘nin Filistin’e yaptığı insani yardımları durdurmasının ardından, İngiltere hükümetine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) destek vermesi çağrısında bulunuldu.

Öte yandan daha önce İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Filistin halkının yanında olacaklarını söyleyerek, bir sonraki seçimde iktidara gelmeleri durumunda, İşçi Partisi hükümetinin Filistin’i tanıyacağını açıklamıştı. (HABERLER.COM)