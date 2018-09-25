Harry Kane şu an formsuz olduğunu kabul etti Premier Lig'te bu sezon gösterdiği performanslarla özellikle İngiltere gündeminde eleştiri alan 25 yaşındaki yıldız forvet Harry Kane, öz eleştiride bulundu.

Premier Lig’te bu sezon gösterdiği performanslarla özellikle İngiltere gündeminde eleştiri alan 25 yaşındaki yıldız forvet Harry Kane, öz eleştiride bulundu.

5 maç üst üste gol atamadıktan sonra en son Tottenham’ın Brighton karşısında oynadığı mücadelede 1 gol atan Harry Kane, geçtiğimiz sezona oranla formunun düşük olduğunu kabul etti.

MAÇLARDA DAHA FAZLASINI YAPABİLİRDİM

Açıklamalarına geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla karşılaştırma durumunu yorumlayarak başlayan Harry Kane, “Eğer geçtiğimiz sezon veya geçtiğimiz maçlarda belirli bir standart koyarsanız, eğer sürekli oraya ulaşmazsanız insanlar konuşmaya başlar. Ben her maçtan sonra kendi oyunumu analiz eden ilk kişiyim. Daha sonra da neleri daha iyi yapabileceğime bakıyorum. Tabii ki bu sezon oynadığımız maçlarda daha iyisini yapabilirdim. Forvet olmanın olaylarından biri de şanslar kazanırsın, bazen de onları kaçırırsın. Yapabileceğin tek şey gelişmek için çabalamak.” dedi.

Harry Kane bu sezon Premier Lig’te 6 maçta 3 gol attı. (AJANSSPOR.COM)