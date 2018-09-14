Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin mal anlaşmazlığında çıkmaz

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk çiftler arasında mal konusundaki anlaşmazlıkları çözecek yetkili bir mercinin bulunamadığı belirtildi.

Fileleftheros, Rum Yüksek Mahkemesi’nin, Güney Kıbrıs’ta, hiçbir mahkemenin, eskiden evli olan Kıbrıslı Türk çiftler arasındaki mal konusundaki anlaşmazlıkları çözme yetkisine sahip olmadığı saptamasında bulunduğunu yazdı.

Gazete, İkinci Derece Aile Mahkemesi’nin, birlikte yaşamayan Kıbrıslı Türk bir çift arasında mal konusundaki anlaşmazlıkları çözme yetkisine sahip mahkemenin belirlenmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Çiftin ikisinin de “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığına sahip olup, Müslüman olduğunu kaydeden gazete, çiftin 2003 yılında İslami Toplum Ofisi’nde evlendiğini yazdı.

Kadının, ayrı yaşadığı eşiyle aralarındaki mülkiyet anlaşmazlılarının çözümü için Lefkoşa Rum Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğunu belirten gazete, ilk başta gerek Aile Mahkemesi, gerekse Kaza Mahkemesi Başkanının, mal konusundaki anlaşmazlıkları görme yetkisine sahip olmadığı değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetti.

Yüksek Mahkeme’nin, mevcut yasal düzenlemeyi analiz ederek, “Türk istilasının bir sonucu olarak” ülkede var olan düzensiz durum nedeniyle, 2003 yılında Kıbrıs Türk toplumu üyelerinin evlilikleriyle ilgili geçici bir uygulama getirildiğini belirttiğini aktaran gazete, yasa temelinde Kaza Mahkemesi Başkanı’nın, Kıbrıslı Türkler arasında sadece evlilik konusundaki anlaşmazlıkları çözmeye yetkili olduğunu belirtti.

İkinci Derece Aile Mahkemesi’nin, mülkiyet konularının da dahil olması için bu koşulun genişletilemeyeceği kararı aldığını aktaran gazete, yasal bir değişiklik yapılarak, kapatılması gereken bir boşluğun saptandığını belirtti. (HABERKIBRIS)