İngiltere: Rus zanlıların açıklaması zehirlenenlere hakaret

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Rus zanlıların "bariz bir şekilde yalan söylediği" belirtildi:

6 saat önce
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İngiliz hükümeti, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızını zehirlemekle suçladıkları Ruslar’ın “Biz sadece turistiz” açıklamalarının zehirlenen insanlar ve ailelerine hakaret olduğunu söyledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Rus zanlıların “bariz bir şekilde yalan söylediği” belirtildi:

“Rus devlet televizyonundaki bu söyleşide aktarılan bariz yalanlar halkın zekasına hakarettir.

“Dahası bu sözler bu felaket saldırının kurbanlarına ve ailelerine hakarettir.”

Konuyla ilgili Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da “Yalan TV programlarını durdurmanın zamanı geldi. Tüm dünya bunu Rusya’nın yaptığının farkında” dedi.

İngiltere’nin Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu ve Rus askeri istihbaratına çalıştıklarını söylerek kimlikleriyle fotoğraflarını servis ettiği iki Rus vatandaşı Alekandr Petrov ve Ruslan Boşirov dün Russia Today (RT) Televizyonu’na konuşmuş ve kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Petrov ve Boşirov, “Salisbury Kategrali’ni gezen iki turisttik. Arkadaşlarımız uzun zamandır bu muhteşem şehri gezmemiz tavsiyesinde bulunuyorlardı. Katedralin 123 metrelik bir kulesi ve bu kulede dünyada en uzun süredir çalışır bulunan saat yer alıyor” diye konuşmuştu. (BBCTÜRKÇE)

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