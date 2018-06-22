Özersay’dan Kapalı Maraş’a ziyaret

6 saat önce
0 112 Bir dakikadan az

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kapalı Maraş’a bir inceleme ziyaretinde bulundu.

Özersay’a ziyaretinde Dışişleri Bakanlığı’na son dönemde göreve başlayan yeni diplomatlar ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey bürokratları da eşlik etti. Kapalı Maraş’a gerçekleştirilen inceleme ziyaretinin ardından Bakan ve heyetine askeri makamlar tarafından brifing verildi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ve Bakanlık personeli ziyaret kapsamında çalışmaları süren Derinya geçiş noktasında da incelemelerde bulundu. Geçiş noktasının açılmasına yönelik çalışmalar hakkında yerinde bilgi alan Özersay, Hükümetin gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik olarak bugün ihaleye çıktığını ve mümkün olan en kısa zamanda hem Derinya hem de Aplıç geçiş noktalarının açılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

 YERLEŞMİŞ KALIPLARIN DIŞINDA DÜŞÜNEBİLMELİYİZ

Bakan Özersay “Geçiş noktalarının açılmasının özellikle ekonomik canlılık açısından hem Mağusa esnafı hem de Lefke esnafı için önemini dikkate alarak hareket ediyoruz. Bu durum güneyde bu ekonomik canlılıktan yararlanacak Kıbrıslı Rumlar için de geçerlidir. Artık sadece kapı açılması bağlamında değil yıllardır statükonun parçası haline gelmiş birtakım sorunların çözülmesinde yerleşmiş kalıpların dışında düşünmenin de gerekli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı. (YENİDÜZEN)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

5 gün önce
645

Taze Prenses ilk ziyaretini o ülkeye yapacak

2 hafta önce
455

Suudiler rüşvet için mücevher dolu çanta verdi

2 hafta önce
345

Özersay’dan dokunulmazlık açıklaması

21 Mayıs 2018
924

Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth’i anlattı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin