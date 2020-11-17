İngiltere’de “aşırı sağ düşünce” çocuklar arasında yaygınlaşıyor

İngiltere’de “aşırı sağ” ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca takibi yapılan 18 yaşın altındakilerin sayısının 3 yılda yaklaşık 5 kat arttığı bildirildi.

İngiltere’de “aşırı sağ” ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca takibi yapılan 18 yaşın altındakilerin sayısının 3 yılda yaklaşık 5 kat arttığı bildirildi.

Sky News’te yayımlanan bir haberde, İngiltere İçişleri Bakanlığının terörle mücadele programı kapsamında aşırı sağla olası ilişkileri nedeniyle takibi yapılan 18 yaşın altındaki çocukların sayısında çarpıcı bir artış olduğu belirtildi.

2014-2015’te 131 çocuğun aşırı sağ ile ilişkisi nedeniyle takip edildiği belirtilen haberde, bu sayının 2017-2018’de 682’ye çıktığı ve bunlardan 24’ünün 10 yaşın altında olduğu aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen eski bir Neo-Nazi hareketi mensubu, çocukların aşırı sağ düşüncelere sahip olmasında video oyunlarının ve sosyal medyadaki aşırılık yanlısı içeriklerin etkili olduğunu ifade etti.

Aşırı sağ örgütlerden ayrılanlar tarafından kurulan Exit UK hareketinin kurucusu Nigel Bromage ise ülkede aşırı sağın çok tehlikeli bir seviyeye ulaştığına dikkati çekti.

Bromage, hareket olarak aşırı sağ düşüncelerden kurtulması için destek verdikleri kişiler arasında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Aşırı sağ hareketlerin çocuklara özel “çevrimiçi içerikler” sunduğuna dikkati çeken Bromage, “Video oyunları, genellikle insanları kovalamak ve vurmak gibi içeriklere sahip. Oyunlara bakıldığında, kovalanan veya takip edilen insanların farklı etnik ve dini gruplardan olduğu görülecektir. Videolarda ve oyunlarda, etkili grafikler ve müzikler kullanıldığı için, gençler bunu her düzeyde benimsiyor. Ne yazık ki, aşırı sağ için bu gerçekten ‘harika bir etkileme’ aracı.” ifadelerini kullandı.

Sky News’e konuşan, eski aşırı sağ hareket üyesi John, 14 yaşındayken okul arkadaşı tarafından çevrimiçi ortamda bu düşünce ile tanıştığını, aşırı sağ hareketlerin tek amacının otoriteye baş kaldırmak olduğunu anlattı.

John, gençlerin aidiyet ve kimlik sorunu yaşadığını, ailelerinin uyguladığı katı kurallar nedeniyle gençlerin otorite karşıtı fikirlere ilgi duyduğunu belirtti.