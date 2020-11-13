Jet2’nun patronu Steve Heapy’den tartışılacak ‘aşı’ açıklaması

Jet2 Holidays’in patronu Steve Heapy, Covid-19 aşısının ekonomiyi harekete geçirmesi gerektiğini söyledi. Heapy, aşının ilk piyasaya çıkışında sadece ön saflarda çalışanlar ve risk altındakilerle sınırlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Muhtemel bir Covid-19 aşısının seyahat sektörü için pozitif olduğunu söyleyen Jet2 Holidays’in patronu Steve Heapy, ancak aşının ilk piyasaya çıktığında korona savaşında ön safta bulunan sağlık çalışanları ve risk gruplarıyla sınırlandırılmaması gerektiğini savundu.

”Bu şekilde devam ederse çok fazla şirket ve insan iflas eder”

Travelweekly’nin video konferansına katılan Steve Heapy, piyasaya çıkacak aşının dağıtımının düzgün ve dengeli yapılması gerektiğini söyledi. Aşının aynı zamanda ekonomiyi harekete geçirecek bir etken olması gerektiğini savunan Heapy, ”Bu şekilde devam ederse çok fazla şirket ve insan iflas edecek.” uyarısında bulundu.

”Aşı ile ilgili güzel haberler alıyoruz. Sanırım şu anki egemen düşünce, anlaşılabilir şekilde, aşının ilk etapta bakım evlerine, bakım evi çalışanlarına ve sağlık çalışanlarına gideceği yönünde” diyen Heapy, devamında şunları söyledi:

”Başka bir bakış açısı daha var”

”Ancak, aşının ekonomiyi harekete geçirmek için ihtiyaç duyduğu insanlara gitmesi gerektiğine inanan başka bir bakış açısı daha var. Bir şeyleri yeniden hareket ettirmek için seyahat etmesi gereken insanlar şu anda izole yaşıyorlar ve ekonomiyi ilerletmek için çalışamıyorlar. Hükümetin bu konudaki düşüncesinin ne olduğunu merak ediyorum.

”Ekonominin ön saflarında bulunan insanlar aşılanmalı”

Bana göre, bu konuda bir denge sağlanmalı. Açıkçası, Covid ile mücadelede ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının aşılanması gerekir. Ancak kimilerine göre ‘kritik’ olarak tanımlanmasa da, ekonominin ön saflarında bulunan bu insanlara ihtiyacımız var. İnsanları dışarı çıkarmamız gerekiyor. Yeni normalden bahsediliyor ancak biz eski normali istiyoruz. Eski normal çok daha güzeldi. Ben yeni normali değil, eski normali istiyorum.

”Ben yeni normali değil, eski normali istiyorum”

Ancak eski normale dönebilmemiz için, ekonomiyi hareket ettirmek zorundayız. İnsanları dışarı çıkarmalı, alışveriş merkezlerini açmalı, insanların tatile gitmelerini sağlamalıyız. Bu nedenle aşının ilk aşamada küçük gruplarla sınırlı tutulacağını düşünmüyorum. Nedenini anlıyorum ama daha uzun vadeli ve daha geniş bir bakış açısına sahip olmalıyız. Ekonomiyi hareket ettirmek için de aşıyı daha fazla insana dağıtmaya çalışmalıyız. Aksi takdirde daha fazla şirket ve insan iflas edecek. Zor bir karar.

”Düzgün, hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılmalı”

Umarım aşının üretimi ve dağıtımı hızlı ve verimli bir şekilde yapılır. Aşının yeterli miktarda üretilmesi, ülke çapında düzgün ve eşit bir şekilde dağıtılması gerekiyor. İyimser olmalıyız. Geçmişten bu yana, bazı gelişmelerdeki yavaşlığı hep eleştirdim. Son olarak testlerle ilgili eleştirilerde bulundum. Neyse ki hükümet, günde milyon insana test yapmayı taahhüt etti.”