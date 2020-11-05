Polis şefi, yasağı ihlal edenlerin para cezasına çarptırılacağı konusunda uyardı

Martin Hewitt ; Kasıtlı olarak kuralları çiğneyen insanlar insanların hayatlarını tehlikeye atıyor … ve biz bununla ilgileneceğiz, “

İngiltere’deki yeni ulusal karantina kurallarına uymaları için kurallara uymayan kişilere para cezası verecek.

Bugünden itibaren, evinizdeki balondan uzaklaşmak yasaklandı ve gerekli olmayan perakende satış, barlar, barlar ve restoranlar, koronavirüs vakalarındaki keskin artışı engellemeyi amaçlayan yeni kısıtlamaların bir parçası olarak yasaklandı.

En az 2 Aralık’a kadar sürecek olan yeni kurallara uymayanlara 10.000 sterline kadar para cezası verilebilir.