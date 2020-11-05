VCTF ve Deniz Polis Birimi, uyuşturucuları sokaklardan çıkarmak için birlikte çalışıyor

Şiddet Suçları Görev Gücü, uyuşturucu satıcısı tarafından Thames’e atıldıktan sonra Deniz Polis Birimi (MPU) tarafından desteklendi.

4 Kasım Çarşamba günü saat 13:00 civarında, VCTF memurları, SE8, Foreshore’da bir uyuşturucu anlaşmasına tanık olduklarında New Cross’ta devriye geziyorlardı. Şüpheli satıcı, memurları gördü ve kaçtı. Takip edilirken Thames’e beyaz plastik bir torba attığı görüldü ve kısa süre sonra gözaltına alındı.

Torba su yüzeyinde kaldı, bu yüzden memurlar, hemen gelip çantayı toplayan MPU’dan hemen yardım istedi. Yaklaşık 14 paket eroin ve kokain olduğuna inanılan içerikler test edilmek üzere gönderildi.

Adam ayrıca 800 sterlin nakit paraya da sahipti ve mal bulundurma kasıtlı olduğu şüphesiyle tutuklandı. Halen polis nezaretinde.

VCTF’den Müfettiş James Hendrick şunları söyledi: “Bu olay, Londra’da şiddet içeren suçlarla mücadelenin gerçekten Met çapında bir çaba olduğunu gösteriyor. MPU’nun desteği olmadan şüpheli ilaçları güvenli bir şekilde kurtaramayabilirdik.

“Uyuşturucu ticaretinin şiddetle bağlantılı olduğunu biliyoruz ve bu ciddi suçla mücadeleye devam etmek ve toplulukları güvende tutmak önceliğimizdir.”