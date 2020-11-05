Enfield’de iki kişi hırsızlık suçundan yakalandı

2 hours önce
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Polis, Enfield’deki yaşlı bir adamın evindeki ev hırsızlığı ile ilgili olarak iki kişiyi suçladı.

Enfield’den Romario Melhado, ( 24 ), hırsızlık yapmakla suçlandı.

Tottenham’dan 28 yaşındaki Peter Eduardo  evden hırsızlık yapmakla suçlandı; ehliyetsiz araba kullanmak; üçüncü şahıs sigortası olmayan bir yolda / halka açık bir yerde motorlu bir araç kullanmak.

Her iki adam da 30 Ekim Cuma günü tutuklandı ve 2 Kasım Pazartesi günü video bağlantısı yoluyla Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesi’nde gözaltına alındı.

30 Kasım Pazartesi günü Wood Green Crown Court’ta görünecekler.

Suçlamalar, 20 Ekim Salı günü 93 yaşındaki bir adamın adresinin hedef alındığı Enfield bölgesindeki bir ev hırsızlığıyla ilgili soruşturmayla ilgili.

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