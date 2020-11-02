Boris Johnson’dan korkutan açıklama: Bu kış ölenlerin sayısı, ilk dalganın iki katına çıkabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Parlamento’da yapacağı konuşmada, Koronavirüs nedeniyle bu kış görülebilecek can kaybının pandeminin ilk dalgasının iki katı olabileceği uyarısı yapması bekleniyor.

Johnson, bu hafta içerisinde bir ay süreyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması önerisini parlamentoya sunacak. Geçmesi halinde perşembe gününden itibaren İngiltere’de temel ihtiyaçlar dışında bir ay süreyle sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.

Johnson’ın çarşamba günü beklenen oylama öncesinde yapacağı konuşmada, “Bilim insanlarımızın geliştirdiği modeller, hemen harekete geçmezsek, bu kış döneminde can kayıplarının ilk dalganın iki katı olabileceğini gösteriyor. Elimize gelen son veriler ışığında ülke çapında yeni önlemler almak dışında başka bir çaremiz kalmıyor” diyeceği belirtildi.