Metro istasyonunda korkunç kaza

Hollanda’da metro istasyonunda bakım için boş sefer yapan tren, 7,5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarparak havada asılı kaldı.

Trenin içinde yolcu olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönülürken, kazada bir makinist hafif yaralandı. Hollanda’nın De Akkers metro istasyonunda meydana gelen metro kazası, korku dolu anlar yaşattı. Metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aştı.

Ani firen yapan tren, bariyeri aştıktan sonra 7,5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören tren,7,5 metre yükseklikte asılı kaldı.

TRENİN BOŞ OLMASIYLA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı. Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.