Oxford, Luton ve Yorkshire ve Midlands bölgeleri Seviye 2’ye girecek

Midlands, Yorkshire ve Luton ve Oxford şehrinin bazı kısımları Cumartesi günü saat 12: 01’den itibaren Seviye 2 koronavirüs kısıtlamalarına taşınacak.

Kuzeyde değişiklikler şunları etkileyecektir:

Yorkshire’ın Doğu Sürüşü

Kingston-Upon-Hull

Kuzey Doğu Lincolnshire

Kuzey Lincolnshire.

Midlands’ta etkilenen alanlar şunlardır:

Dudley

Staffordshire

Telford ve Wrekin

Amber Vadisi

Bolsover

Derbyshire Dales

Derbi şehri

Güney Derbyshire

High Peak’in tamamı

Charnwood.

Değişiklikler, insanların herhangi bir iç mekan ortamında birlikte yaşamadıkları veya destek balonunda bulundukları kimseyle sosyal olarak buluşmamaları gerektiği anlamına geliyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, “ülke çapındaki vakalarda endişe verici bir artış” olduğunu ve bu nedenle “kararlı eylemin gerekli” olduğunu söyledi.

Devam etti: “Bu kısıtlamalar hepimiz için zorlu, ancak yalnızca birlikte çalışarak ve kurallara uyarak enfeksiyon oranlarını düşüreceğiz.

“Şimdi harekete geçmemek, yalnızca daha uzun kesintiye ve daha büyük ekonomik zarara yol açacaktır.”

Luton’da haftalık enfeksiyon oranları 100.000 kişi başına 156 iken, Oxford’da 138’dir.

Midlands’ta farklılık gösterirler ancak en yüksek 439 Charnwood’da, en düşük 170 Derbyshire Dales’de.

Ve Yorkshire ve Humber’da, en yüksek haftalık vaka oranı 320 ile Kuzey Doğu Lincolnshire’da, en düşük ise 196 ile Kuzey Lincolnshire’da.

Yeni tedbirler, hala uygun olup olmadıklarına karar vermek için her 14 günde bir gözden geçirilecek.

Eylül sonunda hükümetin önde gelen bilimsel danışmanlarının SAGE olarak bilinen benzer bir çağrısının ardından, işçi yarı vadeli olarak “devre kesintisi” olarak bilinen kısa bir tecrit çağrısı yaptı.

Başbakan Boris Johnson, “yerel ve bölgesel yaklaşımının” “virüsü yok edeceğini” söyleyerek bu önerilere direndi.

Ancak İçişleri Bakanı Priti Patel, Perşembe günü başka bir ulusal tecrit olasılığını reddetmeyi reddetti.

İngiltere’de 23.065 kişi daha COVID-19 testi pozitif çıktı ve 280 kişi daha öldü.