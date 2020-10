Pizza Express, İngiltere’de yaklaşık 1.300 kişiyi işten çıkaracağını söyledi

Zincir, daha geçen ay, bir yeniden yapılanma anlaşmasının kalan 9.000 işçinin geleceğini güvence altına aldığını söylemişti.

Pizza Express, Birleşik Krallık’ta yaklaşık 1,300 kişiyi işten çıkardığını söyledi

Bu rakam yaz aylarında ilan edilen 1,100 işçiye ek olarak.

Restoran zinciri, COVID-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldığında son ticaretin kötüleştiğini söyledi.

Alacaklıların, zincirin geri kalan 9.000 işgücünün geleceğini “güvence altına aldığını” söylediği Eylül ayında bir yeniden yapılandırma anlaşması üzerinde anlaştıktan sonra duyuruyu yaptı.

Sözde şirket gönüllü düzenlemesi (CVA) kapsamındaki bu anlaşma, 73 sitenin kapatılmasıyla sonuçlandı ve oylamanın sonucuna bağlı olan 144 milyon sterlinlik yeni yatırımın kilidini açtı.

Halihazırda satışa sunulan Pizza Express, Perşembe günü başka bir restoran kapatmanın planlanmadığını, ancak maliyetleri düşürmek amacıyla gönüllü ve zorunlu işten çıkarmalar nedeniyle yaklaşık 1.300 personelin işten çıkarılmasının beklendiğini doğruladı.

Şirket, insanlardan evden çalışmaları istendiğinden, şehir merkezindeki konumlarının iş dünyasındaki düşüşün yükünü çektiğini söyledi.

Daha geniş gündelik yemek sektörü, Ağustos ayında Eat Out to Help Out programı tarafından desteklendi, ancak belirsizlik bulutlarının gerektirdiği salgının ötesinde bir gelecek için mücadele edenler arasında kaldı.

Pizza Express genel müdürü Zoe Bowley şunları söyledi: “Bu son derece zorlu zamanlarda amacımız ekip üyelerimizi ve müşterilerimizi güvende tutmak ve işleri mümkün olduğu kadar uzun süre elimizde tutmaktı.

“Sektörümüzün önde gelen işverenlerinden biri olarak, bu salgının sektörümüz, işimiz ve insanların yaşamları üzerinde nasıl derin bir etkisi olduğunu her gün görüyoruz.

“Maalesef, COVID-19 vakalarındaki son artış yine Birleşik Krallık’ta ziyaretçi sayısının azalmasına neden oluyor. Bunun birkaç ay daha devam etmesi beklendiğinden, maalesef daha fazla ekip üyemizi etkileyecek değişiklikler yapmamız gerekiyor.

“Çalışanlarımız işimizin merkezinde kalıyor ve etkilenenleri desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.

“Bu zor kararın önümüzdeki altı ay boyunca bize daha fazla esneklik sağlayacağına ve önümüzdeki yıllarda müşterilerimize restoranlarımızda ve evde hizmet vermeye devam etmemize yardımcı olacağına inanıyoruz.”