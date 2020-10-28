İngiltere’nin tamamı ‘Noel’e kadar üçüncü kademe kısıtlamaları altına alınabilir’

Rapora göre, İngiltere’nin tamamı Aralık ortasına kadar üçüncü aşama koronavirüs kısıtlamalarına tabi tutulabilir. Hükümet bilim adamlarının Kasım ayı sonuna kadar Covid-19 ile 25.000’den fazla kişinin hastanede olacağını gösteren bir modelleme gördüğünü söyledi. Bu, baharın zirvesinden daha yüksek, bayram dönemi boyunca erteleme olasılığı hakkında şüpheler uyandırıyor. Hükümetin bilimsel danışma organı (Sage) üyelerinin Aralık ayına kadar, ülkenin her yerindeki virüs oranlarının, kuzeyde zaten “çok yüksek” kategoriye alınmış olan bölgelerde görülen seviyelerin üzerine çıkacağı konusunda uyarıda bulundukları bildiriliyor.

Nottinghamshire ve Warrington’un bazı bölgeleri, bu hafta üçüncü seviyeye gelecek sıradaki yerler olarak onaylandı. Greater Manchester, Lancashire, Liverpool City Region ve South Yorkshire’a en zorlu kısıtlamalarla katılıyorlar.

Kurallara göre, barlar ve barlar, önemli öğünler sunmadıkça kapanmalıdır ve hanelerin karıştırması yasaklanmıştır. Bölgesel kilitleme sistemi, Kuzey-Güney bölünmesi üzerinde bir tartışma başlattı ve birçok kuzeyli lider, Hükümeti yeterli bir mali destek paketi olmadan onları üçüncü seviye kısıtlamalara zorlamakla suçladı. Bugün 50’den fazla Muhafazakar milletvekili, Boris Johnson’ı koronavirüs krizinin “Kuzeyi tersine çevirmeye” hazır olduğu konusunda uyardı. Mektup Başbakanı, Covid-19 bordürlerinden ‘net bir yol haritası’ çıkarmaya ve Kuzey için bir ekonomik iyileşme planı geliştirmeye çağırdı.

Hükümet daha önce ailelerin bu Noel’de bir araya gelebilmelerini istediğini söylemişti. Ancak normale dönme umutları, bilim adamları tarafından “aşırı arzulu düşünme” olarak damgalandı. Sage’in bir üyesi olan Profesör John Edmunds geçen hafta şunları söyledi: ‘Nispeten güvenli ve normal bir Noel geçirebilmemizin tek yolu, görülme sıklığını azaltmak için – en azından yüksek insidanslı bölgelerde – şimdi radikal bir önlem almak ve sosyal ilişkileri azaltmak için bir önlemler paketi uygulayarak ülke genelinde düşük insidans. “Olduğumuz gibi devam edebileceğimiz ve arkadaşlarımızla ve ailenizle normal bir şekilde kutlayabileceğimiz bir Noel geçirebileceğimiz fikri, aşırı derecede arzulu bir düşüncedir

Bu arada eski Hükümet danışmanı Neil Ferguson hafta sonu yaptığı açıklamada insanların Covid-19’dan ölebileceği konusunda uyardı. İngiltere, Salı günü Mayıs ayından bu yana koronavirüs ölümlerinde en büyük günlük artışı kaydetti. Ülke ikinci bir enfeksiyon dalgasıyla savaşmaya devam ederken bugün başka 367 koronavirüs ölümü ve 22.885 yeni vaka bildirildi.