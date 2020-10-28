Polonya’da kürtaj yasağını protesto eden kadınlar ‘grevde’

8 hours önce
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Nüfusunun çoğunluğu Katolik olan Polonya’da Anayasa Mahkemesi’nin kürtaja neredeyse tam yasaklama getiren kararını protesto eden kadınlar greve gitti.

1975’de İzlandalı kadınların yaptığı grevden esinlenen Polonyalı kadınlar, 2016 yılında da yine kürtajın meclis gündemine geldiği bir dönemde benzer kitlesel eylemler yapmışlardı.

Ceninde çok ciddi sağlık sorunları olması halinde kürtaja izin veren yasa maddesinin iptaline öfkeyle tepki gösteren kadınların eylemleri yedi gündür sürüyor.

Salı günü Parlamento’da yaşanan arbedeler sırasında muhalefet sıralarından “Bu bir savaş”, “Utanın” haykırışları yükseldi.

Polonya’da iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi lideri kararın değiştirilemeyeceğini söyledi.

Başbakan yardımcısı görevinde olsa da perde arkasında iktidarın gerçek lideri olarak görülen Jaroslaw Kaczynski, protestoların Polonya’yı yok etme girişimi olduğunu söyledi ve halkı Katolik Kilisesi’ni ve ulusun varlığını “savunmaya” çağırdı.

Geçen Perşembe günü Polonya Anayasa Mahkemesi, iktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi’nden bir grup milletvekilinin geçen yıl yaptığı başvuruyu haklı bularak, ülkede kürtajı sınırlı da olsa mümkün kılan az sayıdaki yasal kriterden birini daha kaldırmıştı.

Bu karar, bundan sonra kürtajın sadece tecavüz, ensest ya da annenin hayatının tehlikede olması amaçlarıyla yapılabileceği, ama ceninin ciddi sağlık sorunları olması durumunda yapılamayacağı anlamına geliyor.

Resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan mahkemenin kararına itiraz da edilemiyor. Karar henüz resmi gazetede yayımlanmış değil.

Polonya’da yayımlanan Gazeta Wyborcza adlı gazetenin yaptırdığı kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 59’unun kürtajla ilgili yeni kısıtlamanın fazla ileri gittiği görüşünde olduğunu gösteriyor.

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