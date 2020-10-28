Rishi Sunak, 25 Kasım’da yeni harcama planları ve ekonomik güncellemeler yayınlayacak

RISHI Sunak, önümüzdeki yıl için harcama planlarını 25 Kasım’da açıklayacağını bugün doğruladı.

Koronavirüs pandemisinin öngörülemeyen doğası nedeniyle üç yıllık bir harcama incelemesi yerine bir yıllık bir harcama incelemesi düzenleyecek.

Bu, Boris Johnson’ın Birleşik Krallık için Covid sonrası bir vizyon planını askıya alacağı anlamına geliyor.

Başbakan geçen ay Muhafazakar Parti Konferansı’nda yaptığı konuşmada, koronavirüsün görmezden gelme ve ülke çapındaki altyapı projelerine yapılan toplu harcamalarla “İngiltere’yi daha iyi inşa etme” sözü verdi.

No10’da yaşadığı dönemde gençlerin konut merdivenine çıkmasına ve rahatsız edici sosyal bakım sistemini düzeltmesine yardımcı olmak için yeşil enerji devrimi için planlar hazırladı.

Ancak Kapsamlı Harcama İncelemesi – Genelde her Whitehall departmanı için bütçeyi kestiği çok yıllı bir harcama planı olan Kapsamlı Harcama İncelemesi sadece bir yıla indirildi.

Daha uzun bütçeler alacak tek projeler, çok yıllı NHS ve okulların kaynak yerleşimleri ile öncelikli altyapı programları olacaktır.

Bir yıllık harcama tahsisinin dikkate değer istisnalarından biri, Bay Johnson’ın 40 yeni hastane inşa etme sözü vermesinin ardından yeni hastaneler inşa etmektir.

Sunak, daha büyük bütçelerin sadece ertelendiğini ve yırtılmadığını vurguladı.

“Mevcut ortamda kesinlik sağlamamız çok önemli.

“Bu nedenle, önümüzdeki yıl için bütçeler belirleyerek, tamamen Covid ile mücadeleye ve İş Planımızı uygulamaya odaklanarak Birleşik Krallık’ın tüm ülkeleri ve departmanları için bunu yapacağız.

“Ülkemizin geleceğine uzun vadeli yatırım yapmak, özellikle NHS, okullar ve altyapı gibi toplumumuzun temel taşı olan alanlarda yapılacak en doğru karardır.”

“Ekonomik olarak toparlanmamız için çok önemli olan bu alanların bütçelerinin ileriki yıllar için belirlenmesini sağlayacağız, böylece planlayıp daha İyisini İnşa etmemize yardımcı olabilirler.”

Askeri şeflerin harcama planlarını geciktirmenin değişen tehditlerin yeni bir çağın planlama çabalarını engelleyeceği yönündeki uyarıları arasında sağlık ve savunma ve potansiyel olarak savunma harcamaları için istisnalar olması bekleniyor.