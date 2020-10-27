Yahudiler Avrupa’yı terk ediyor

14 hours önce
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Dünya genelinde yaklaşık 15 milyon Yahudi var. 1880’lerde Yahudilerin yüzde 90’ının yaşadığı Avrupa’da şu anda sadece 1,3 milyon Yahudi kalıyor.

Londra merkezli Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü’nün araştırması, İngiltere, Rusya ve Türkiye’nin de aralarında olduğu Avrupa’daki Yahudi nüfusunun bin yılın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, şu anda Avrupa’da sadece 1,3 milyon Yahudi var. Bu sayı, ünlü Yahudi gezgin ve bilgin Benjamin of Tudela tarafından 1170’de kayıt altına aldığı sayılarla aynı. Çalışma, 1970’ten beri Avrupa’nın Yahudi nüfusunun yaklaşık % 60’ını kaybettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre 1970’te Avrupa’da yaşayan 3,2 milyon Yahudinin 1,5 milyonu Demir Perde’nin yıkılmasının ardından ayrıldı. Artan anti-Semitizm ve asimilasyon sebebiyle Avrupa ülkelerinden “sessiz” Yahudi göçü oluyor. 1970’te Türkiye’de 39.000 Yahudi yaşarken, bugün sadece 14.600 kişi yuva olarak görüyor. Karşılıklı evlilik de Yahudi toplulukları üzerinde etkiye sahip; Polonya’da Yahudilerin% 70’i Yahudi olmayanlarla evleniyor. Macaristan’da bu sayı  %50. Hollanda, Danimarka, Fransa ve İngiltere’de de rakamlar yüksek.

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