İngiliz model geçen yıl intihar etmişti! ’13 yaşında cinsel istismara uğradı’

14 hours önce
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İngiltere’de geçtiğimiz yıl bir otel odasında intihar ederek hayatını kaybeden ünlü model Caitlin O-Reilly’nin ailesi, kızlarının 13 yaşında cinsel istismara uğradığını söyledi.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın yakın arkadaşı olan ünlü model Caitlin O-Reilly, geçtiğimiz Ağustos ayında ruh halinin bozulması nedeniyle arkadaşlarıyla gittiği tatilde otel odasında intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

20 yaşında intihar eden Caitlin’in annesi Kay Speedman, kızlarının 13 yaşındayken yetişkin bir adam tarafından cinsel istismara uğradığını öğrenmelerinin ardından hayatlarının alt üst olduğunu söyledi.
Speedman, kızları Caitlin’in her zaman, kendisinin ‘değersiz’ olduğunu düşündüğünü ve kendisine zarar verdiğini aktardı. Speedman ayrıca kızları Caitlin’in, ruh sağlığı kötü olmasına rağmen her zaman sosyal medyada diğerlerine yardım ederek saatlerce vakit geçirdiğini söyledi.
GEÇEN YIL OTEL ODASINDA İNTİHAR ETMİŞTİ 
Caitlin O-Reilly, geçtiğimiz Ağustos ayında ruh halinin bozulması nedeniyle arkadaşlarıyla gittiği tatilde otel odasında intihar ederek hayatını kaybetmişti. Caitlin’in ölümünü şarkıcı Williams sosyal medya hesabı üzerinden “Caitlin Nicole O-Reilly önünde dolu bir hayatı olan 20 yaşında güzel bir kızdı, ancak trajik olarak intihar etti” sözleriyle duyurmuş, ünlü modelin intihar etmesi,  gündemden uzun süre düşmemişti.
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