İngiliz model geçen yıl intihar etmişti! ’13 yaşında cinsel istismara uğradı’

İngiltere’de geçtiğimiz yıl bir otel odasında intihar ederek hayatını kaybeden ünlü model Caitlin O-Reilly’nin ailesi, kızlarının 13 yaşında cinsel istismara uğradığını söyledi.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın yakın arkadaşı olan ünlü model Caitlin O-Reilly, geçtiğimiz Ağustos ayında ruh halinin bozulması nedeniyle arkadaşlarıyla gittiği tatilde otel odasında intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

20 yaşında intihar eden Cai tlin’in annesi Kay Sp eedman, kızlarının 13 yaşındayken yetişkin bir adam tarafından cinsel istismara uğradığını öğrenmelerinin ardından hayatlarının alt üst olduğunu söyledi.

GEÇEN YIL OTEL ODASINDA İNTİHAR ETMİŞTİ