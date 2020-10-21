Avustralya tarzı bir ticaret anlaşması nedir ve İngiltere için ne anlama gelir?

Boris Johnson, AB’nin İngiltere için istediği “Kanada tarzı” ticaret anlaşmasını kabul etmeyi reddettiğini ve bu nedenle artık “Avustralya’nınki gibi” olacağını iddia etti.

Avustralya’nın AB ile ne anlaşması var?

Avustralya ve AB, ticaret, dış politika ve güvenlik, kalkınma ve insani konular dahil olmak üzere bu alanlarda genel bir işbirliği ilkesi oluşturan bir anlaşmaya dayalı olarak 2017 yılında bir “çerçeve anlaşması” imzaladılar.

Bu, gerçek bir ticaret anlaşmalarına sahip olmadıkları anlamına gelir – bu, bu kadar önemli veya kesin değildir ve esasen, yapılan somut bir anlaşmadan önce iyi niyetin bir ifadesidir.Bazı eleştirmenler, “Avustralya tarzı” düzenleme terimini kullanmanın “anlaşma yok” demenin daha hoş bir yolu olduğunu söylediler.

İş Bakanı Alok Sharma, Avustralya tarzı bir anlaşma ile anlaşma olmaması arasındaki farkın “anlam bilim meselesi” olduğunu söyleyerek bunu doğruladı.

Bir anlaşma için çalışırken, AB ve Avustralya ağırlıklı olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre, ithalat ve ihracatta yüksek tarifeler uyguluyor.

Gümrük söz konusu olduğunda, Avustralya ve AB “gümrük prosedürlerini basitleştirme olasılıklarını inceleme” sözü verdiler.

Ticaret konusunda, anlaşma her iki tarafı da tarifelerle “ticaretin önündeki teknik engelleri” azaltmaya çalışmayı taahhüt ediyor.

AB’nin şarap etiketleme rejimini koruyan ve Avustralya şarap üreticilerinin Şampanya, liman ve şeri gibi isimleri kullanamaması için AB’nin coğrafi göstergelerine tam koruma sağlayan, 2010 yılında yürürlüğe giren özel bir şarap ticareti anlaşması var.

Ve iki taraf, Avustralya’nın AB kriz yönetimi operasyonlarına katılmasına izin veren bir anlaşmaya vardı.

AB yolcu adı kayıtları da anlaşma kapsamında suç ve terörizmle mücadeleye yardımcı olmak için Avustralya sınır yetkililerine aktarılıyor.

Birleşik Krallık için Avustralya tarzı bir anlaşma nasıl görünür?

AB ile serbest ticaret anlaşması olmayacaktı.

İngiltere’nin DTÖ kurallarına uyması gerekecekti, bu nedenle tarifeler AB’den İngiltere’ye gelen mallara uygulanacak ve bunun tersi de geçerli olacaktı.

Şu anda, İngiltere ve AB arasında hareket eden mallar için tarifeler yoktur – AB ile her zaman tarifeleri olan Avustralya için büyük bir fark.

Tarifelerle bu, arabalarda% 10 ve süt, peynir ve bazı etlerde% 30’a kadar ek maliyet olacağı anlamına gelir.

Mağazalar kaçınılmaz olarak bu fiyatı müşteriye aktarırken, bazı şirketler sürtünmesiz ticaret ilişkilerine dayandıkları için İngiltere’den taşınacaklarını söylediler.

Birleşik Krallık büyük bir hizmet pazarına sahiptir ve Avustralya tarzı bir anlaşma uyarınca, AB pazarlarına her türlü tercihli erişimi kaybedecektir.

Boris Johnson neden AB’nin Kanada tarzı bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylüyor ?

AB’nin Kanada ile ticaret anlaşması, şu anda İngiltere ve AB arasında mevcut olmayan ithalat ve ihracat kontrollerini içeriyor, bu nedenle işletmeler için çok daha fazla bürokrasi olacaktır.

Bununla birlikte, aynı zamanda, ürünlerin% 98’inin gümrük vergisinden muaf olmasıyla, ithalata indirilmiş tarifeleri de içerir, ancak bunlar örneğin yumurta ve kümes hayvanlarında kalır.

Bazı mallarda da kota vardır, bu da belirli bir miktarın ekstra ücret ödemeden ihraç edilebileceği anlamına gelir.

Ancak Johnson, AB’nin kısa vadeli iş ziyaretçileri için kalış süresi ve kilit endüstriler için sektöre özel hükümlerin eksikliği dahil olmak üzere Kanada anlaşmasından daha az cömert şartlar sunduğunu söyledi.

Ayrıca, AB’nin Kanada ile yaptıkları anlaşmadan çok daha fazla konuda eşit şartlara sahip bir alan talep ettiğini söyledi.

Bunlar arasında, Birleşik Krallık’ın AB’nin devlet yardımı kurallarına uyma taahhüdü ve Birleşik Krallık’ın rekabet avantajı elde etmek için mevcut düzenlemelerin altını çizmesini engellemesi yer alıyor.