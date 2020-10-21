Cem Yılmaz’dan TC Sağlık Bakanlığı’na öneri

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık çalışanları için alkışlanacak bir harekette bulundu. Yılmaz, Twitter hesabından, “Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.” dedi

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede,sağlık personeline,canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 21, 2020

Yılmaz, “Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.” açıklamasını yaptı.

SMA HASTALARI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Yılmaz, ayrıca SMA hastaları için de çağrıda bulundu. Yılmaz, şunları söyledi:

Dostlarım; iyi, güzel insanlar. Yakın zamanda özellikle bir konuda çok mesaj alıyorum. Çaresiz kaldığım bir hadise olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. SMA hastası küçük yavrular… Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelede yeterli desteği göremiyorlar. Tedavi, ilaçlar çok pahalı. Evet sen, ben maddi yardım edelim. Elbette olan, olmayanla paylaşacak. Bu böyle.

Ama yetkililerden rica ediyorum, SMA hastalığı ile mücadele için devletimiz bir bütçe ayırıyor mu? Bu ailelere bir kolaylık, bir destek… İlaçların ülkemize getirebilmesi bile işin maddi kısmına çok olumlu etki edebilir. Kulak verdiğim iki aile de böyle söyledi. Dostlarım ben elimden geleni yaparım.

Sizden hepinizden rica ediyorum, pamuk eller cebe bölümü işin en kolay bölümü. Ben kahramanlık yapayım şunu yapayım derdinde de değilim.

Akıl akıldan üstündür. SMA’lı yavrular için “Ne yaparız, ne yapalım?” derseniz en yetkilisinden, konuya en uzak kişisine kadar fikrinize yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi zaten kampanya sürdüren iki kardeşimizi paylaşıyorum. Bu ailelere moral, maddi destek, fikir verecek, yol gösterecek herkesin, her kurumun karşısında saygıyla eğiliyorum. Hepinize sağlık diliyorum.