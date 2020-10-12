Regent’s Park’taki camide İmam’ı boynundan bıçaklayan kişi, saldırıyı kabul etti…

Saldırgan İngiltere’nin en büyük camilerinden birinde 70 yaşındaki İmamı boynundan bıçakladığını itiraf etti.

30 yaşındaki Daniel Horton, 20 Şubat’ta Londra’nın kuzey batısındaki Regent’s Park’taki Londra Merkez Camii’nde İmam Raafat Maglad’ı boynundan kesti.

Bay Maglad ilk yardım alırken ve bir ambulans çağrılırken, dehşete düşmüş olanlar saldırganı sıkıştırmak için koştu.

Günde beş defa namaz kıldıran üç çocuk babası, 1,5 cm bıçak yarası nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra saldırıdan 24 saat sonra camiye döndü.

Bay Maglad, 1997 Paris araba kazasında Galler Prensesi Diana ile birlikte öldürülen Dodi Fayed’in cenazesinde dua eden biriydi.

1.5CM BIÇAK YARASI

Horton camiye birkaç yıldır katılmış ve kurban tarafından biliniyordu.

Bugün Southwark Crown Court’a hapishane video bağlantısı aracılığıyla çıktı ve ağır bedensel zarar verme niyetiyle ve bir mutfak bıçağıyla yaralandığını kabul etti.

70 yaşındaki Bay Magland, Perşembe günü bıçak kendisine saplandığında “tuğla ile vurulmuş” gibi hissettiğini söyledi – ama şimdi saldırganı “affetti”.

Saldırganın son aylarda camide düzenli olarak ibadet ettiğini, ancak dünkü dehşet ortaya çıkmadan önce hiçbir saldırganlık belirtisi göstermediğini söyledi.

Magland ; ” Dua ediyordum ve bana arkamdan saldırdı. Kafamı kaldırmadan önce, kendime tuğla çarpmış gibi hissettim. ”

O sırada Bay Magland, bıçak kendisine saplandığında “tuğla ile vurulmuş” gibi hissettiğini, ancak saldırganı “affettiğini” söyledi.

“Ama daha sonra kıpırdamadı bile. Sonra onu sadece yere yatırdılar. Dua ediyordu.

Bıçaklamadan sonra sinir hasarı ve kolu askıda kalan Bay Magland, “çok sessiz” bir adam olarak tanımladığı saldırganıyla dostane ilişkiler içinde olduğunu söyledi.

Magland : O müdavimdir, mescide gelirdi ama çok sessizdi.

‘ÇOK SESSİZ’

“Bu saldırganlığı hiç göstermedi. Neden beni seçtiğini bilmiyorum. Bu sadece benim kaderimdi.

“Dürüst olduğu için çok üzüldüm.”

Olay meydana geldiğinde camide yaklaşık 300 kişinin bulunuyordu.