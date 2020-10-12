İngiltere Merkez Bankası bankalara, faizin negatife düşme ihtimaline ne kadar hazır olduklarını sordu
İngiltere Merkez Bankası, bankalara gönderdiği mektupta faizin negatife düşmesi ihtimaline ne kadar hazır olduklarını sordu.
Bankanın Başkan Vekili Sam Woods “Firmanızın mevcut hazırlıkları hakkında spesifik bilgiler istiyoruz” ifadelerini kullandı ve bankalara negatif faizin teknolojik açıdan sorun
İngiltere’de faizler Mart ayında tarihin en düşük oranı olan yıllık yüzde 0,1’e çekilmişti.
BBC Ekonomi Editörü Faisal İslam, İngiltere Merkez Bankası’nın yıllardır negatif faizlere karşı çıktığını, birikim yapanları cezalandıran ve borç alanları ödüllendiren bir sistemi halka anlatmanın zor olacağını düşündüğünü aktarıyor.
Fakat bir Reuters anketi, Mayıs ayında İngiltere’de faizlerin negatife düşmesinin beklendiğini ortaya koymuştu.