Kuzey Londra’da bir okulda ‘şeker’ yiyen 13 çocuk hastaneye kaldırıldı

Londra’nın kuzey bölgesinde bulunan bir okulda on üç genç öğrenci ‘şeker’ olduğunu sandıkları yemişleri yedikten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, ambulansların okulun önüne sıralandığı yansıdı.

Olayla ilgili Metropolitan Police sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

“Pazartesi 5 Ekim sabah, sağlık ve polis ekipleri Highgate Road’daki bir okula çağrıldı. Genç öğrenciler şeker sandıkları bir yemişi yedikten sonra fenalaştığı ortaya çıktı. Öğrencilerin ciddi bir şekilde hasta olmadığını inanılıyor ve ebeveynleri de bilgilendirildi. Koşulların tam olarak belirlenmesi için araştırmalar devam ediyor. Her hangi bir tutuklamadı olmadı ve okul da tahliye edilmedi.”