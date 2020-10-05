Boris Johnson’dan Osmanlı savunması: “Büyük büyükbabamın da dört eşi varmış”

İngiliz basınının çarşaf çarşaf yer ayırdığı biyografiye göre, Muhafazakar Partili Başbakan, hayatını paylaştığı kadınlara mütemadiyen sadakatsizlik etmesini Osmanlı’nın son İçişleri Bakanlarından Ali Kemal’in torununun oğlu olmasıyla savunmuş: Büyük büyükbabamın da dört eşi varmış, neden sadık olmam gerektiğini anlamıyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarzı aşırı sağa yakın popülist lider çizgisinin temsilcilerinden Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın fırtınalı aile ve özel hayatının yetkisiz şekilde kaleme alındığı bir biyografi, 15 Ekim’de piyasaya çıkacak.

Ünlü biografi yazarı Tom Bower tarafından kaleme alınan ‘The Gambler’ (Kumarbaz) isimli biyografiden alıntılar yapan İngiliz basını, özellikle babası Stanley’nin Boris Johnson’ın annesine şiddet uyguladığı ve burnunu kırdığının ortaya çıkmasına geniş yer ayırdı.

Brexit’in müsebbibi Muhafazakar Partili Başbakan’ın çok sayıda evlilik dışı ilişkisini de en ince ayrıntılarına dek mercek altına alan kitapta, Osmanlı’nın son İçişleri Bakanlarından Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’un oğlu Boris’in hayatını paylaştığı kadınlara mütemadiyen sadakatsizlik etmesini şöyle savunduğu yazıyor:

“Büyük büyükbabamın da dört eşi varmış, neden sadık olmam gerektiğini anlamıyorum.”

İlk evliliğini 1987’de Allegra Mostyn-Owen ile yapan, evliliği sırasında Marina Wheeler ile birlikte olduğu ortaya çıkınca 1993’de boşanan Boris Johnson’ın (BoJo) bir ay sonra kendisinden hamile Marina Wheeler’dan bir kızı dünyaya geldi. Kendisinden dört çocuk doğuran Wheeler’ı defalarca aldatan BoJo’nun gerçekte kaç çocuğun babası olduğu net değil.

2008-16 arasında Londra Belediye Başkanı’yken evli olmasına rağmen birçok kadınla ilişkiye giren BoJo’nun sanat eserleri satıcısı Helen Macintyre’dan 2008 yılında kızı olduğu DNA testiyle kanıtlandı. Bununla ilgili davalarda, Johnson’ın uzun yıllar fırtınalı aşk yaşadığı Petronella Wyatt’ın da kürtaj kayıtları tespit edildi. Bu nedenle Johnson’ın gerçekte kaç çocuğu olduğunun bilinemeyeceği dile getiriliyor.

Ayyuka çıkan sadakatsizliği yüzünden Marina Wheeler ile evliliği Şubat 2020’de biten ve 2018’den beri ilişkide olduğu Carrie Symonds ile birlikte yaşamaya başlayan ve ondan 29 Nisan’da bir oğlu dünyaya gelen BoJo’nun “Büyük büyükbabamın da dört eşi varmış, neden sadık olmam gerektiğini anlamıyorum” sözü de kitapta aktarılıyor.

Annesi Charlotte’un oğlunun ‘tıpkı babası gibi’ aldatma huyuna sahip olduğunu söylediği de belirtiliyor.

BoJo, Kurtuluş Savaşı’na muhalefet ettiği için halk tarafından linç edilen Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey’in İngiliz eşinden olan torununun oğlu olarak da tanınıyor.