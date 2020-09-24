İngiltere’de ek virüs tedbirleri yürürlükte: Türk dönerciler isyanda

Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği İngiltere’de yeni tedbirler bugün hayata geçti. Ülke çapında bar ve restoranlara saat kısıtlaması getirilirken, Londra’daki Türk döner işletmecileri tedbirlerin sektörü bitireceğini ifade etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ABD’nin ardından İngiltere ekonomisinin de belini büktü. İngiltere’de son 24 saatte 6 bin 178 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana üçüncü en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Başbakan Boris Johnson’ın çıkladığı ve bugünden itibaren geçerli olan yeni önlemler kapsamında tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet verecek ve saat 22.00’de kapanacak. Perakende mağazaları ve taksiler ile konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmak zorunlu olacak. 28 Eylül’den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30’dan 15’e düşürülecek.

“TÜRK DÖNERCİLER ENDİŞELİ”

Demirören Haber Ajansı Londra’da artan vaka sayıları nedeniyle alınan yeni tedbrilerin ardından sokakların nabzını tuttu. İngiltere’nin başkenti Londra’da döner işletmecisi Didem Tekin koronavirüs (Covid-19) salgınınna karşı yeni tedbirlere ilişkin ” Bizi zor duruma soktu. Sektör derin yara aldı” dedi. “Endişeliyiz. Alınan yeni önlemlerin zaten zor durumda olan yemek sektörünü daha da zor duruma düşüreceğine inanıyorum” diyen Tekin, ” Virüs sektöre kepenk indiricek. Salı günü alınan yeni önlemlerden dolayı yeme içme sektörü olumsuz yönde etkilendi. Bizim de bazı rezervasyonlarımız iptal oldu, müşterilerimizde ciddi bir düşüş yaşadık” ifadelerini kullandı. Döner işletmecisi Mevlüt Çergel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İngiltere hükümetinin yeni aldığı kararlar bu sektörü olumsuz yönde etkileyecek. Biz restoranlar olarak bunun etkilerini çok açık bir şekilde göreceğiz ileride… Bu uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

‘KISITLAMALAR 6 AY SÜREYLE GEÇERLİ OLABİLİR’

Başbakan Johnson, 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesine ilişkin yasağın kapalı spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacağını belirterek stadyumların 1 Ekim’de kısmen yeniden açılmasına ilişkin planların hayata geçemeyeceğini söyledi. Kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini açıklayan Johnson, başarının ancak kurallara uyulmasıyla mümkün olacağını ifade etti. Maske takmama veya 6 kişi kuralını çiğnemenin cezasının 2 katına çıkarılarak 200 sterlin olacağını ve bu konuda askerden de destek alma seçeneğinin masada olduğunu belirten İngiliz Başbakan, virüsün bulaşma oranının düşürülememesi durumunda daha büyük kısıtlamalara gideceklerini aktardı.

(Kaynak: Haberler.com)