Glasgow Üniversitesi’nde 124 öğrencinin Covid-19 testi Pozitif…!!

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde 124 öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 600 öğrencinin kendilerini yurtlarda karantina altına aldıkları açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, salgının iki öğrenci yurdunda patlak verdiği ve 12-14 Eylül’deki oryantasyon haftası etkinliklerine bağlı olduğunu düşündükleri bildirildi.

Açıklamada, “Dönemin başlangıcından beri 124 vaka bildirildi ancak gerçek sayının daha yüksek olması muhtemel” denildi.

Açıklamada, hastanede tedavi görmeyi gerektirecek bir vakanın bulunmadığı kaydedildi.