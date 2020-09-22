Mesut Özil’den SMA hastası Metehan bebek için yardım çağrısı

5 hours önce
0 139 Bir dakikadan az

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından yardım talebinde bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özil, “Twitter’daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan’a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Ekim 2019’da doğan Metehan, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık “Zolgensma” adlı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Minik Metehan’ın ailesi bu ücreti karşılamak için “www.metehansmajourney.co.uk” internet sitesi üzerinden yardımseverlerin desteklerini bekliyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 hours önce
91

Mesut Özeil seeks help for Metehan with rare disease

1 week önce
10,016

Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 5 milyon pound ödeyecek

2 weeks önce
257

10-month-old Metehan needs your help

2 weeks önce
1,163

Minik Metehan için yardım çağrısı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.